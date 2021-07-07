Кудерметова и Веснина вышли в полуфинал парного разряда Уимблдона
22:53
Россиянки Вероника Кудерметова и Елена Веснина вышли в полуфинал парного разряда Уимблдонского теннисного турнира. В 1/4 финала они в трех сетах одолели пару из Чехии Барбора Крейчикова — Катержина Синякова, которая была посеяна на турнире под первым номером, — 6:7 (6:8), 6:4, 9:7.
Следующими соперницами россиянок станут Кэролайн Доулхайд (США) и Сторм Сандерс (Австралия).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Парный разряд
Четвертьфинал
Вероника Кудерметова/Елена Веснина (Россия) — Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (Чехия, 1) — 6:7 (6:8), 6:4, 9:7
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