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Кудерметова и Веснина вышли в полуфинал парного разряда Уимблдона

22:53
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Россиянки Вероника Кудерметова и Елена Веснина вышли в полуфинал парного разряда Уимблдонского теннисного турнира. В 1/4 финала они в трех сетах одолели пару из Чехии Барбора Крейчикова — Катержина Синякова, которая была посеяна на турнире под первым номером, — 6:7 (6:8), 6:4, 9:7.

Следующими соперницами россиянок станут Кэролайн Доулхайд (США) и Сторм Сандерс (Австралия).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Парный разряд

Четвертьфинал

Вероника Кудерметова/Елена Веснина (Россия) — Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (Чехия, 1) — 6:7 (6:8), 6:4, 9:7

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Иван Шитик все материалы автора

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