Берретини победил Бедене в третьем круге Уимблдона

Итальянец Маттео Берреттини вышел в 1/8 финала Уимблдона. В третьем круге он победил представителя Словении Альяжа Бедене.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Лоренцо Сонего (Италия, 23) — Джеймс Дакуорт (Австралия) — 6:3, 6:4, 6:4

Илья Ивашко (Белоруссия) — Джордан Томпсон (Австралия) — 6:4, 6:4, 6:4

Маттео Берреттини (Италия, 7) — Альяж Бедене (Словения) — 6:4, 6:4, 6:4

Хуберт Хуркач (Польша, 14) — Александр Бублик (Казахстан) — 6:3, 6:4, 6:2