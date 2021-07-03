Остапенко проиграла Томлянович в третьем круге Уимблдона

Теннисистка из Латвии Елена Остапенко не смогла выйти в 1/8 финала Уимблдона. В третьем круге она уступила представительнице Австралии Айле Томлянович.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Паула Бадоса Хиберт (Испания, 30) — Магда Линетт (Польша) — 5:7, 6:2, 6:4

Кори Гауфф (США, 20) — Кая Юван (Словения) — 6:3, 6:3

Эмма Радукану (Великобритания, WC) — Сорана Кирстя (Румыния) — 6:3, 7:5

Айла Томлянович (Австралия) — Елена Остапенко (Латвия) — 4:6, 6:4, 6:2