Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Остапенко проиграла Томлянович в третьем круге Уимблдона

17:15
Теги:

Теннисистка из Латвии Елена Остапенко не смогла выйти в 1/8 финала Уимблдона. В третьем круге она уступила представительнице Австралии Айле Томлянович.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Паула Бадоса Хиберт (Испания, 30) — Магда Линетт (Польша) — 5:7, 6:2, 6:4

Кори Гауфф (США, 20) — Кая Юван (Словения) — 6:3, 6:3

Эмма Радукану (Великобритания, WC) — Сорана Кирстя (Румыния) — 6:3, 7:5

Айла Томлянович (Австралия) — Елена Остапенко (Латвия) — 4:6, 6:4, 6:2

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Схема 5-3-2, скорость Яремчука, интеллект Зинченко. Как Украина может обыграть Англию
Стало известно имя погибшей при срыве автомобиля с подъемника в КБР
Видео: вдову отравленного банкира жестоко убили в Самаре
Тюремный надзиратель занялась сексом с заключенным на виду окружающих
Сколько воды нужно пить летом: рассказывает эксперт
vs
0
Офсайд