Федерер обыграл Истомина в первом раунде Roland Garros

Швейцарский теннисист Роджер Федерер победил представителя Узбекистана Дениса Истомина (6:2, 6:4, 6:3) в первом раунде Roland Garros в мужском одиночном разряде.

Матч продолжался один час и 35 минут. В следующем раунде Федерер сыграет с победителем пары Марин Чилич (Хорватия) — Артур Риндеркнех (Франция).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Роджер Федерер (Швейцария, 8) — Денис Истомин (Узбекистан, Q) — 6:2, 6:4, 6:3