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Медведев поделился ожиданиями от четвертьфинала US Open

13:44
Даниил Медведев. Фото Getty Images
Даниил Медведев. Фото Getty Images
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Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинала US Open против голландца Ботика ван де Зандсюлпа.

«Смотрел его матч до третьего сета — потому что мне уже самому нужно было играть. И я думал, что он победит в трех. Когда я вышел с матча и мне сказали, что он только закончил, но все равно выиграл, подумал: «Ого, впечатляет».

Видел несколько его матчей. Он играл с Кареном Хачановым в Мельбурне, дошел до матчбола. Я видел несколько его тренировок. Так что представляю, как он играет. Знаю, на что он способен.

Сейчас мы с тренером будем готовить тактику. Но если я хорошо подаю и хорошо играю, то победить меня очень сложно. Он к тому же уставший. Постараюсь это использовать», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

Четверьфинал состоится 7 сентября.

Дополнительная информация:

https://www.usopen.org/en_US/news/interviews/2021-09-05/2021-09-05_interview_daniil_medvedev_round_of_16_2021_us_open.html

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Екатерина Савостина все материалы автора

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