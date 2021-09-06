Медведев поделился ожиданиями от четвертьфинала US Open

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинала US Open против голландца Ботика ван де Зандсюлпа.

«Смотрел его матч до третьего сета — потому что мне уже самому нужно было играть. И я думал, что он победит в трех. Когда я вышел с матча и мне сказали, что он только закончил, но все равно выиграл, подумал: «Ого, впечатляет».

Видел несколько его матчей. Он играл с Кареном Хачановым в Мельбурне, дошел до матчбола. Я видел несколько его тренировок. Так что представляю, как он играет. Знаю, на что он способен.

Сейчас мы с тренером будем готовить тактику. Но если я хорошо подаю и хорошо играю, то победить меня очень сложно. Он к тому же уставший. Постараюсь это использовать», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

Четверьфинал состоится 7 сентября.