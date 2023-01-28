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Сегодня, 15:02

Соболенко: «Моя команда самая сумасшедшая в туре. Она заслуживает этот трофей больше меня»

Алина Савинова
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Арина Соболенко.
Фото Reuters

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась первыми впечатлениями от победы на Australian Open-2023.

«Поздравляю Елену. Ты отличный игрок, надеюсь, мы еще много раз поборемся друг с другом, в том числе в финалах «Больших шлемов». Поздравляю твою команду, вы такие молодцы. Спасибо всем, кто сделал этого турнир возможным. Всем, кто помогал мне на этой неделе.

Меня все еще трясет, и я очень нервничаю. Моя команда самая сумасшедшая в туре. В прошлом году мы пережили много взлетов и падений. Мы так много работали. Вы, ребята, заслуживаете этот трофей больше меня», — сказала белоруска.

В финале Открытого чемпионата Австралии Соболенко обыграла Елену Рыбакину из Казахстана со счетом 4:6, 6:3, 6:4. Эта победа стала первой для белорусской теннисистки на турнирах «Большого шлема» в одиночной разряде.

Теннис
Australian Open
Арина Соболенко
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