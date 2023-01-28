Тарпищев: «Первым, кто сказал, что Соболенко выиграет «Большой шлем», был Лукашенко»

Президент ФТР Шамиль Тарпищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу белоруски Арины Соболенко в Australian Open-2023. В финале турнира она обыграла Елену Рыбакину из Казахстана со счетом 4:6, 6:3, 6:4.

«Матч был хороший. Обе играли достойно. Могла и Рыбакина победить. Я с удовольствием поздравляю Соболенко. Она абсолютно заслуженно победила. Но самое интересное, что когда был кубок федераций в Белоруссии, первым, кто сказал, что Соболенко выиграет «Большой шлем», был Лукашенко. Мы сидели смотрели и он говорил: «Посмотри, как она подает, она вполне может выиграть «Большой шлем». Я тогда с ним согласился. И это сейчас случилось. Вообще школа белорусского тенниса сродни нашей. Это одна система. Во многом, победа Соболенко — наследие советской школы», — сказал Тарпищев «СЭ».

24-летняя Соболенко впервые в карьере выиграла турнир «Большого шлема».