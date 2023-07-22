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Сегодня, 17:59

Беккер уверен, что эпоха Джоковича еще не закончилась

Алина Савинова
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Бывшая первая ракетка мира Борис Беккер считает, что сербский теннисист Новак Джокович сохраняет шансы на повторение рекорда представительницы Австралии Маргарет Корт по числу титулов на турнирах «Большого шлема».

«Я не думаю, что это конец эпохи Джоковича. Надеюсь, что нет, потому что их игра с Алькарасом в финале Уимблдона — отличный пример того, каким должен быть теннисный матч. Благодаря этому мы завоевали миллионы новых поклонников, и, надеюсь, они смогут повторить это в Нью-Йорке или Мельбурне. Не думаю, что Джокович перестанет выступать», — заявил Беккер.

На счету 36-летнего Джоковича 23 победы на турнирах «Большого шлема». Корт за время карьеры стала 24-кратной обладательницей титула ТБШ в одиночном разряде.

В финале Уимблдона-2023, прошедшем 16 июля, Джокович уступил первой ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу. Серб остался в шаге от повторения рекорда Корт и не смог повторить рекорд швейцарского теннисиста Роджера Федерера, который побеждал на Уимблдонском турнире восемь раз.

Источник: https://tennisuptodate.com/atp/i-dont-think-its-the-end-of-the-djokovic-era-becker-backs-djokovic-to-tie-courts-24-grand-slam-wins
Теннис
Уимблдон
Новак Джокович
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