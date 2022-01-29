Дмитриева: «Медведев имеет достаточно опыта, чтобы преодолеть психологический барьер»

Известный теннисный комментатор Анна Дмитриева в разговоре с «СЭ» поделилась ожиданиями от финала Открытого чемпионата Австралии по теннису между испанцем Рафаэлем Надалем и россиянином Даниилом Медведевым.

«Мне кажется, что встреча с Надалем, которого Даниил очень уважает, ведь Рафаэль — мэтр всех молодых, будет для Медведева психологически легче, чем остальные матчи на пути к финалу. Поэтому психологические моменты, которые присутствовали в игре Дани, мешающие ему часто, не будут присутствовать. Можно вспомнить, что в финале с Джоковичем он великолепно владел собой. Надеюсь, что этот момент, который в первую очередь Медведеву мешает раскрыться полностью, будет отсутствовать. Психологически всегда сложно играть с супер-игроком. Медведев имеет достаточно опыта, чтобы преодолеть этот барьер. Он в хорошей форме, показывает стабильную, ровную, мощную игра на задней линии», — сказала Дмитриева «СЭ».

Финал между Медведевым и Надалем состоится завтра, 30 января. Начало — в 11.30 мск.