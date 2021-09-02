Грачева вышла в третий круг US Open
20:34
Российская теннисистка Варвара Грачева вышла в третий круг US Open.
Во втором раунде россиянка обыграла Паулу Бадосу со счетом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 15 минут.
Россиянка сделала 2 эйса, а также реализовала 3 брейк-пойнта из 4.
В следующем раунде Грачева встретится с победительницей матча Анна Шмидлова (Словакия) — Анастасия Павлюченкова (Россия).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Варвара Грачева (Россия) — Паула Бадоса (Испания, 24) — 6:4, 6:4
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