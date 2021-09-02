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Грачева вышла в третий круг US Open

20:34
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Российская теннисистка Варвара Грачева вышла в третий круг US Open.

Во втором раунде россиянка обыграла Паулу Бадосу со счетом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 15 минут.

Россиянка сделала 2 эйса, а также реализовала 3 брейк-пойнта из 4.

В следующем раунде Грачева встретится с победительницей матча Анна Шмидлова (Словакия) — Анастасия Павлюченкова (Россия).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Варвара Грачева (Россия) — Паула Бадоса (Испания, 24) — 6:4, 6:4

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Екатерина Савостина все материалы автора

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