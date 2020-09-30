Азаренко вылетела во втором круге Roland Garros
Теннисистка из Белоруссии Виктория Азаренко уступила словачке Анне Шмидловой во втором круге Roland Garros — 2:6, 2:6.
В параллельном матче аргентинка Надя Подорошка в трех сетах обыграла казашку Юлию Путинцеву, в третьем круге она встретится со Шмидловой.
В еще одной встрече второго круга американка Аманда Анисимова победила соотечественницу Бернарду Пера. В третьем круге она сыграет с победителем пары Симона Халеп — Ирина Бегу.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 38 000 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Анна Шмидлова (Словакия) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 10) — 6:2, 6:2
Надя Подорошка (Аргентина, Q) — Юлия Путинцева (Казахстан, 23) — 6:3, 1:6, 6:2
Аманда Анисимова (США, 25) — Бернарда Пера (США) — 6:2, 6:0