Азаренко вылетела во втором круге Roland Garros

Теннисистка из Белоруссии Виктория Азаренко уступила словачке Анне Шмидловой во втором круге Roland Garros — 2:6, 2:6.

В параллельном матче аргентинка Надя Подорошка в трех сетах обыграла казашку Юлию Путинцеву, в третьем круге она встретится со Шмидловой.

В еще одной встрече второго круга американка Аманда Анисимова победила соотечественницу Бернарду Пера. В третьем круге она сыграет с победителем пары Симона Халеп — Ирина Бегу.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Анна Шмидлова (Словакия) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 10) — 6:2, 6:2

Надя Подорошка (Аргентина, Q) — Юлия Путинцева (Казахстан, 23) — 6:3, 1:6, 6:2

Аманда Анисимова (США, 25) — Бернарда Пера (США) — 6:2, 6:0