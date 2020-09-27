Азаренко разгромила Ковинич в первом круге Roland Garros

Белоруска Виктория Азаренко в первом круге Roland Garros в двух сетах обыграла черногорку Данку Ковинич — 6:1, 6:2. Матч длился час и четыре минуты. Во втором круге «Большого шлема» белоруска сыграет против победителя матча Анна Шмидлова (Словакия) — Винус Уильямс (США).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Виктория Азаренко (Белоруссия, 10) — Данка Ковинич (Черногория) — 6:1, 6:2