Азаренко разгромила Ковинич в первом круге Roland Garros
14:09
Белоруска Виктория Азаренко в первом круге Roland Garros в двух сетах обыграла черногорку Данку Ковинич — 6:1, 6:2. Матч длился час и четыре минуты. Во втором круге «Большого шлема» белоруска сыграет против победителя матча Анна Шмидлова (Словакия) — Винус Уильямс (США).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 38 000 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Виктория Азаренко (Белоруссия, 10) — Данка Ковинич (Черногория) — 6:1, 6:2
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