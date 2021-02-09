Штруфф и Хуркач вылетели на старте Открытого чемпионата Австралии

Немец Ян-Леннард Штруфф и поляк Хуберт Хуркач 9 февраля прекратили борьбу в одиночном разряде Australian Open.

Штруфф в первом круге в трех сетах уступил австралийскому квалифаеру Кристоферу О`Коннеллу — 6:7 (2:7), 6:7 (5:7), 1:6. В следующем раунде местный теннисист сыграет против победителя в паре Раду Албот (Молдавия) — Роберто Баутиста-Агут (Испания).

Швед Микаэль Имер оказался сильнее 26-й «ракетки» турнира поляка Роберта Хуркача — - 3:6, 6:3, 3:6, 7:5, 6:3. Матч длился три часа и 43 минуты. Во втором круге скандинав сыграет с Карлосом Алькарасом из Испании, который в трех сетах обыграл голландца Ботика ван де Зандсюлпа — 6:1, 6:4, 6:4.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Карлос Алькарас (Испания, Q) — Ботик ван де Зандсюлп (Голландия, Q) — 6:1, 6:4, 6:4

Микаэль Имер (Швеция) — Хуберт Хуркач (Польша, 26) — 3:6, 6:3, 3:6, 7:5, 6:3

Маккензи Макдональд (США) — Марко Чеккинато (Италия) — 3:6, 6:3, 6:2, 6:2

Тиагу Монтейру (Бразилия) — Андрей Мартин (Словакия) — 7:6 (8:6), 6:1, 6:2

Кристофер О`Коннелл (Австралия, WC) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 7:6 (7:2), 7:6 (7:5), 6:1

Борна Чорич (Хорватия, 22) — Гвидо Пелья (Аргентина) — 6:3, 7:6 (7:5), 7:5

Ллойд Харрис (ЮАР) — Микаэль Торпегор (Дания, LL) — 4:6, 6:3, 6:2, 6:2