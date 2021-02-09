Медведев в трех сетах обыграл Поспишила и вышел во второй круг Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев 9 февраля одержал победу над канадцем Вашеком Поспишилом в первом круге Australian Open — 6:2, 6:2, 6:4. Матч длился час и 50 минут.

Следующим соперником 24-летнего россиянина станет победитель в паре Роберто Баэна (Испания) — Балаш Аттила (Венгрия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Даниил Медведев (Россия, 4) — Вашек Поспишил (Канада) — 6:2, 6:2, 6:4

Пабло Андухар (Испания) — Кантен Алис (Франция, Q) — 6:4, 7:5, 7:5

Филип Краинович (Сербия, 28) — Робин Хаасе (Голландия, LL) — 7:6 (7:4), 6:3, 4:6, 6:2

Пабло Куэвас (Уругвай) — Андреас Сеппи (Италия) — 6:4, 4:6, 6:2, 6:2