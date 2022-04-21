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Сегодня, 21:10

Рублев об отстранение российских теннисистов от Уимблдона: «Это полная дискриминация в отношении нас»

Рублев назвал дискриминацией отстранение российских теннисистов от Уимблдона
Карен Саркисян
Корреспондент
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Андрей Рублев.
Фото Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал решение об отстранении теннисистов из России и Белоруссии организаторами Уимблдона.

«Причины, по которым нас отстранили, лишены смысла и логики, — приводит слова Рублева NDTV Sports. — То, что сейчас происходит, это полная дискриминация в отношении нас».

В среду, 20 апреля, Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) и Ассоциация лаун-тенниса (LTA) объявили, что российским и белорусским теннисистам запрещено выступать на Уимблдоне и других турнирах в Великобритании.

Уимблдон-2022 пройдет с 27 июня по 10 июля.

Источник: https://sports.ndtv.com/tennis/andrey-rublev-blasts-wimbledons-russia-ban-as-complete-discrimination-2908682
Теннис
Wimbledon
Андрей Рублев
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