Рублев об отстранение российских теннисистов от Уимблдона: «Это полная дискриминация в отношении нас»

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал решение об отстранении теннисистов из России и Белоруссии организаторами Уимблдона.

«Причины, по которым нас отстранили, лишены смысла и логики, — приводит слова Рублева NDTV Sports. — То, что сейчас происходит, это полная дискриминация в отношении нас».

В среду, 20 апреля, Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) и Ассоциация лаун-тенниса (LTA) объявили, что российским и белорусским теннисистам запрещено выступать на Уимблдоне и других турнирах в Великобритании.

Уимблдон-2022 пройдет с 27 июня по 10 июля.