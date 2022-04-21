Рублев об отстранение российских теннисистов от Уимблдона: «Это полная дискриминация в отношении нас»
Рублев назвал дискриминацией отстранение российских теннисистов от Уимблдона
Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал решение об отстранении теннисистов из России и Белоруссии организаторами Уимблдона.
«Причины, по которым нас отстранили, лишены смысла и логики, — приводит слова Рублева NDTV Sports. — То, что сейчас происходит, это полная дискриминация в отношении нас».
В среду, 20 апреля, Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) и Ассоциация лаун-тенниса (LTA) объявили, что российским и белорусским теннисистам запрещено выступать на Уимблдоне и других турнирах в Великобритании.
Уимблдон-2022 пройдет с 27 июня по 10 июля.
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