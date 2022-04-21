Американский теннисист Марди Фиш прокомментировал решение об отстранении теннисистов из России и Белоруссии организаторами Уимблдона.

«Джоковича не пустили на Australian Open, — написал Фиш в Twitter. — Медведева не пустили на Уимблдон. Дикие времена настали в мужском теннисе».

В среду, 20 апреля, Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) и Ассоциация лаун-тенниса (LTA) объявили, что российским и белорусским теннисистам запрещено выступать на Уимблдоне и других турнирах в Великобритании.

Уимблдон-2022 пройдет с 27 июня по 10 июля.