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Сегодня, 18:15

Американский теннисист Фиш: «Джоковича не пустили на Australian Open, Медведева — на Уимблдон. Дикие времена»

Американский теннисист осудил отстранение Медведева от Уимблдона
Карен Саркисян
Корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото USA Today Sports

Американский теннисист Марди Фиш прокомментировал решение об отстранении теннисистов из России и Белоруссии организаторами Уимблдона.

«Джоковича не пустили на Australian Open, — написал Фиш в Twitter. — Медведева не пустили на Уимблдон. Дикие времена настали в мужском теннисе».

В среду, 20 апреля, Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) и Ассоциация лаун-тенниса (LTA) объявили, что российским и белорусским теннисистам запрещено выступать на Уимблдоне и других турнирах в Великобритании.

Уимблдон-2022 пройдет с 27 июня по 10 июля.

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Даниил Медведев
Новак Джокович
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