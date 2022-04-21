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Сегодня, 22:16

Профсоюз теннисистов выступил с заявлением о недопуске россиян к участию на Уимблдоне

Иван Шитик
Корреспондент
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Профсоюз теннисистов-профессионалов (PTPA) выступил против запрета российским и белорусским теннисистам выступать на Уимблдонском турнире.

«PTPA выступает против дискриминации теннисистов по национальному признаку, но мы также выступаем против тех, кто поддерживает насилие в отношении невинных людей», — говорится в заявлении организации в Twitter.

В среду, 20 апреля, Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) и Ассоциация лаун-тенниса (LTA) объявили, что российским и белорусским теннисистам запрещено выступать на Уимблдоне и других турнирах в Великобритании.

Уимблдон-2022 пройдет с 27 июня по 10 июля.

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