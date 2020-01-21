Андрей Чесноков: «Медведев созрел для победы в турнире «Большого шлема»

Бывший теннисист Андрей Чесноков оценил перспективы россиянина Даниила Медведева на Australian Open. Он не исключает, что Медведев может выиграть турнир.

— Мне кажется, что Медведев созрел для победы в турнире «Большого шлема» и вполне может выиграть один из четырех турниров в этом году, — цитируют Чеснокова «Известия». — Необязательно это произойдет на Australian Open, но психологически он готов к победе над любым соперником. Даниил способен стать сильнейшим игроком своего поколения.

В первом раунде Медведев сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо.