Андрей Чесноков: «Медведев созрел для победы в турнире «Большого шлема»
11:13
Бывший теннисист Андрей Чесноков оценил перспективы россиянина Даниила Медведева на Australian Open. Он не исключает, что Медведев может выиграть турнир.
— Мне кажется, что Медведев созрел для победы в турнире «Большого шлема» и вполне может выиграть один из четырех турниров в этом году, — цитируют Чеснокова «Известия». — Необязательно это произойдет на Australian Open, но психологически он готов к победе над любым соперником. Даниил способен стать сильнейшим игроком своего поколения.
В первом раунде Медведев сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо.
Дополнительная информация
https://iz.ru/966194/timur-ganeev/kort-i-troika-medvedev-rublev-i-khachanov-otpravilis-za-bolshim-shlemom
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...