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Сегодня, 16:44

Рублев — о своих перспективах на Australian Open: «Не хочу думать, хочу просто играть и все»

Алина Савинова
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Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал выход в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии-2024.

«Я рад, что год для меня начался очень хорошо. Здорово начать новый сезон с титула, а участие в четвертом круге [Australian Open] — это нечто особенное для меня. Посмотрим, что будет дальше. Я не хочу думать, хочу просто играть и все», — приводит пресс-служба АТР слова Рублева.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии 26-летний россиянин обыграл американца Себастьяна Корду (6:2, 7:6 (8:6), 6:4). Его следующем соперником станет австралиец Алекс Де Минаур.

7 января Рублев выиграл турнир АТР-250 в Гонконге, одолев в финале финна Эмиля Руусувуори.

Источник: https://www.atptour.com/en/news/de-minaur-cobolli-rublev-korda-australian-open-2024-friday
Теннис
Australian Open
Андрей Рублев
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