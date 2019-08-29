Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Теннис   //    "Большой шлем"

Андрееску вышла в третий круг US Open, где может сыграть с Возняцки

29 августа 2019, 23:21
Теги:

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску во втором круге US Open обыграла бельгийку Кирстен Флипкенс — 6:3, 7:5. Продолжительность встречи составила 1 час и 25 минут.

За право выйти в 1/8 финала Бьянка сразится с победительницей пары Каролин Возняцки (Дания, 19) — Даниэль Коллинз (США).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Бьянка Андрееску (Канада, 15) — Кирстен Флипкенс (Бельгия, LL) — 6:3, 7:5

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир