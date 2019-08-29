Андрееску вышла в третий круг US Open, где может сыграть с Возняцки
29 августа 2019, 23:21
Канадская теннисистка Бьянка Андрееску во втором круге US Open обыграла бельгийку Кирстен Флипкенс — 6:3, 7:5. Продолжительность встречи составила 1 час и 25 минут.
За право выйти в 1/8 финала Бьянка сразится с победительницей пары Каролин Возняцки (Дания, 19) — Даниэль Коллинз (США).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 238 700 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Бьянка Андрееску (Канада, 15) — Кирстен Флипкенс (Бельгия, LL) — 6:3, 7:5