Андрееску вышла в третий круг US Open, где может сыграть с Возняцки

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску во втором круге US Open обыграла бельгийку Кирстен Флипкенс — 6:3, 7:5. Продолжительность встречи составила 1 час и 25 минут.

За право выйти в 1/8 финала Бьянка сразится с победительницей пары Каролин Возняцки (Дания, 19) — Даниэль Коллинз (США).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Бьянка Андрееску (Канада, 15) — Кирстен Флипкенс (Бельгия, LL) — 6:3, 7:5