Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг Australian Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла австралийку Саманту Стосур во втором круге турнира Australian Open в Мельбурне.

Игра продолжалась 1 час 10 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:2. В третьем круге россиянка сыграет с румынкой Сораной Кирстя, которая ранее обыграла словачку Кристину Кучов (6:2, 6:4)

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Анастасия Павлюченкова (Россия, 10) — Саманта Стосур (Австралия, WC) — 6:2, 6:2