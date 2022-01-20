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Сегодня, 06:34

Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг Australian Open

Виктория Кравченко
Анастасия Павлюченкова.
Фото Reuters

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла австралийку Саманту Стосур во втором круге турнира Australian Open в Мельбурне.

Игра продолжалась 1 час 10 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:2. В третьем круге россиянка сыграет с румынкой Сораной Кирстя, которая ранее обыграла словачку Кристину Кучов (6:2, 6:4)

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Анастасия Павлюченкова (Россия, 10) — Саманта Стосур (Австралия, WC) — 6:2, 6:2

Теннис
Анастасия Павлюченкова
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