Румынка Кирстя обыграла Кучову во втором круге Australian Open

Румынка Сорана Кирстя обыграла теннисистку из Словакии Кристину Кучову (6:2, 6:4) во втором круге турнира Australian Open в Мельбурне.

В третьем круге Кирстя встретится с победителем пары Саманта Стосур (Австралия) — Анастасия Павлюченкова (Россия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Сорана Кирстя (Румыния) — Кристина Кучова (Словакия) — 6:2, 6:4

Элисе Мертенс (Бельгия, 19) — Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — 6:3, 6:2

Ализе Корне (Франция) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) — 6:3, 6:3

Ига Свентек (Польша, 7) — Ребекка Петерсон (Швеция) — 6:2, 6:2

Клара Таусон (Дания) — Анетт Контавейт (Эстония, 6) — 6:2, 6:4