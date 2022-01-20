Румынка Кирстя обыграла Кучову во втором круге Australian Open
Румынка Сорана Кирстя обыграла теннисистку из Словакии Кристину Кучову (6:2, 6:4) во втором круге турнира Australian Open в Мельбурне.
В третьем круге Кирстя встретится с победителем пары Саманта Стосур (Австралия) — Анастасия Павлюченкова (Россия).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 54 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Сорана Кирстя (Румыния) — Кристина Кучова (Словакия) — 6:2, 6:4
Элисе Мертенс (Бельгия, 19) — Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — 6:3, 6:2
Ализе Корне (Франция) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) — 6:3, 6:3
Ига Свентек (Польша, 7) — Ребекка Петерсон (Швеция) — 6:2, 6:2
Клара Таусон (Дания) — Анетт Контавейт (Эстония, 6) — 6:2, 6:4
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