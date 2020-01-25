Анастасия Павлюченкова: «Дважды выигрывала AO на юниорском уровне, думаю, что смогу и на взрослом»

Россиянка Анастасия Павлюченкова прокомментировала победу над чешкой Каролиной Плишковой в третьем круге Australian Open. За право выйти в четвертьфинал она поспорит с немкой Ангелик Кербер.

— Я действительно счастлива, но пойму это позже, потому что сосредоточена на следующем матче, — цитирует россиянку BBC. — Обыграть Каролину впервые — потрясающее чувство. Я дважды выигрывала Australian Open на юниорском уровне, это заставляет меня думать, что смогу и на взрослом.

Я люблю жару, хотя все говорят: «Ты из России, ты любишь холодную погоду». Нет! На самом деле ненавижу.