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Сегодня, 15:34

Алькарас за два с половиной часа победил Гаске и вышел во второй круг Australian Open

Алина Савинова
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Карлос Алькарас.
Фото Reuters

Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас в трех сетах победил француза Ришара Гаске в матче первого круга Australian Open-2024 — 7:6 (7:5), 6:1, 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 24 минуты. Испанский теннисист 9 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 16. На счету Гаске 3 эйса, 3 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух возможных.

Во втором круге Алькарас встретится с итальянцем Лоренцо Сонего, который ранее обыграл Дэниэла Эванса из Великобритании (4:6, 7:6 (10:8), 6:2, 7:6 (7:4).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Карлос Алькарас (Испания, 2) — Ришар Гаске (Франция) — 7:6 (7:5), 6:1, 6:2

Теннис
Australian Open
Карлос Алькарас
2
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