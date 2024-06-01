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Сегодня, 19:56

Медведев встретится с Де Минауром в четвертом круге «Ролан Гаррос»

Алина Савинова
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Австралийский теннисист Алекс Де Минаур обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа в третьем круге Открытого чемпионата Франции.

Встреча продолжалась 2 часа 58 минут и завершилась со счетом 4:6, 6:4, 6:3, 6:3 в пользу австралийца.

Следующим соперником Де Минаура станет россиянин Даниил Медведев, который ранее победил чеха Томаша Махача (7:6 (7:4), 7:5, 1:6, 6:4). Счет в личных встречах — 6-2 в пользу представителя России.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Алекс Де Минаур (Австралия, 11) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 4:6, 6:4, 6:3, 6:3

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/rolandgarros/
Теннис
Ролан Гаррос
Даниил Медведев
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