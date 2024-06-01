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Сегодня, 21:38

Надаль — о своем будущем: «Дайте мне два месяца до Олимпиады»

Алина Савинова
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22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль рассказал, когда планирует определиться со своим будущим в теннисе.

«Дайте мне два месяца до Олимпиады, а потом посмотрим, смогу ли я продолжать или скажу: «Ладно, ребята, с меня хватит». Давайте подождем. Сегодня не время анализировать все эти вещи. Настал тот момент, когда просто нужно принять ситуацию, продолжать идти и смотреть, как разворачиваются события», — приводит пресс-служба АТР слова Надаля.

27 мая Надаль проиграл Александру Звереву из Германии в стартовом матче на Открытом чемпионате Франции-2024 (3:6, 6:7 (5:7), 3:6) и впервые в истории не смог выйти во второй раунд турнира.

Ранее Надаль заявлял, что планирует выступить на Олимпийских играх в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. 37-летний испанец является двукратным олимпийским чемпионом.

Источник: https://www.atptour.com/en
Теннис
Ролан Гаррос
Рафаэль Надаль
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