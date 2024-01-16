Касаткина раскритиковала показ женских матчей Открытого чемпионата Австралии

Российская теннисистка Дарья Касаткина осталась недовольна показом женских матчей Australian Open-2024 на телевидении.

«Женский теннис по телевизору не показывают. Девушки играют на арене Рода Лэйвера в прайм-тайм и ради чего? Не хочу говорить, что на самом деле они сейчас показывают», — написала Касаткина в своих соцсетях.

16 января на основном канале Eurosport вместо матча казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной и чешки Каролины Плишковой показали игру Александра Зверева и Доминика Кепфера из Германии.

Ранее Касаткина обыграла американку Пейтон Стирнс со счетом 6:2, 3:6, 6:2 в рамках первого круга турнира. Ее следующей соперницей будет американка Слоан Стивенс. Открытый чемпионат Австралии проходит с 14 по 28 января.