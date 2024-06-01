Селиваненко о выходе Андреевой в четвертый круг «Ролан Гаррос»: «Мирра играет наравне со всеми ведущими девушками на турнире»

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в комментарии для «СЭ» поделился мнением о выходе Мирры Андреевой в четвертый круг Открытого чемпионата Франции-2024.

В субботу, 1 июня, 17-летняя спортсменка, занимающая 38-е место в рейтинге WTA, победила Пэйтон Стирнс из США со счетом 6:2, 6:1.

«Мирра с каждым новым большим турниром постепенно поднимается вверх по ступенькам своей карьеры. На своем уровне она играет наравне со всеми ведущими девушками на турнире», — сказал Селиваненко «СЭ».

Андреева впервые в своей карьере вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос». В 2023 году россиянка дошла до стадии 1/16 финала, где уступила американке Кори Гауфф.

Следующей соперницей Андреевой на турнире станет уроженка Москвы Варвара Грачева, которая на данный момент представляет Францию.

(Софья Грецкая)