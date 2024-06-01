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Сегодня, 23:29

Руне сыграет со Зверевым в четвертом круге «Ролан Гаррос»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Хольгер Руне.
Фото AFP

Датский теннисист Хольгер Руне обыграл словака Йозефа Ковалика в третьем круге Открытого чемпионата Франции — 7:5, 6:1, 7:6 (7:2).

Игра продолжалась 2 часа 19 минут.

В четвертом круге Руне встретится с Александром Зверевым (Германия, 4).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Хольгер Руне (Дания, 13) — Йозеф Ковалик (Словакия, LL) — 7:5, 6:1, 7:6 (7:2)

Григор Димитров (Болгария, 10) — Зизу Бергс (Бельгия, Q) — 6:3, 7:6 (7:4), 4:6, 6:4

Франсиско Черундоло (Аргентина, 23) — Томми Пол (США, 14) — 3:6, 6:3, 6:3, 6:2

Источник: Сетка «Ролан Гаррос»
Теннис
Ролан Гаррос
Александр Зверев (теннис)
Хольгер Руне
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