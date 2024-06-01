Паолини сыграет против Аванесян в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
Итальянская теннисистка Ясмин Паолини победила Бьянку Андрееску из Канады в третьем круге Открытого чемпионата Франции.
Матч продолжался 1 час 36 минут и завершился со счетом 6:1, 3:6, 6:0 в пользу итальянки.
В следующем раунде Паолини встретится с россиянкой Элиной Аванесян, которая ранее обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвэнь (6:3, 3:6, 7:6 (10:6)).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 53 478 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Ясмин Паолини (Италия, 12) — Бьянка Андрееску (Канада) — 6:1, 3:6, 6:0
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