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Сегодня, 20:48

Паолини сыграет против Аванесян в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Алина Савинова
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Итальянская теннисистка Ясмин Паолини победила Бьянку Андрееску из Канады в третьем круге Открытого чемпионата Франции.

Матч продолжался 1 час 36 минут и завершился со счетом 6:1, 3:6, 6:0 в пользу итальянки.

В следующем раунде Паолини встретится с россиянкой Элиной Аванесян, которая ранее обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвэнь (6:3, 3:6, 7:6 (10:6)).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Ясмин Паолини (Италия, 12) — Бьянка Андрееску (Канада) — 6:1, 3:6, 6:0

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/rolandgarros/2024/11/7/
Теннис
Ролан Гаррос
Элина Аванесян
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