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Сегодня, 19:20

Матч Медведева и Махача на «Ролан Гаррос» прервал голубь

Алина Савинова
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Судья Дамьен Дюмюсуа пытается поймать голубя.
Фото Reuters

Во время матча между россиянином Даниилом Медведевым и чехом Томашем Махачем в третьем круге «Ролан Гаррос» на корт прилетел голубь.

Инцидент произошел в четвертом сете при счете 4:3 в пользу российского теннисиста. У птицы, вероятно, было сломано крыло. Она ползала по грунту и никак не могла улететь.

Судья вынес птицу, обернув в полотенце. После этого игра была возобновлена.

Судья Дамьен Дюмюсуа ловит вылетевшего на корт голубя.
Фото Reuters

Медведев победил Махача в этой встрече со счетом 7:6 (7:4), 7:5, 1:6, 6:4. Игра продолжалась 3 часа 28 минут.

«СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Теннис
Ролан Гаррос
Даниил Медведев
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