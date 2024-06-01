Бывшая российская теннисистка Грачева спела гимн Франции после выхода в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Бывшая российская теннисистка Варвара Грачева спела французский гимн после выхода в четвертый круг Открытого чемпионата Франции.

Грачева получила французское гражданство летом прошлого года.

1 июня 23-летняя теннисистка обыграла румынку Ирину-Камелию Бегу (7:5, 6:3) во втором круге «Ролан Гаррос». После игры Грачева спела гимн Франции вместе с болельщиками на трибунах.

В 1/8 финала «Ролан Гаррос» Грачева встретится с победительницей пары Мирра Андреева (Россия) — Пэйтон Стирнс (США).