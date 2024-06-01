Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 23:00

Аванесян — о перерыве из-за дождя в матче с Чжэн: «Мы играли в карты и пили чай»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российская теннисистка Элина Аванесян ответила на вопрос о том, чем занималась во время перерыва из-за дождя в матче третьего круга «Ролан Гаррос».

В 1/16 финала россиянка играла против китаянки Чжэн Циньвэнь (6:3, 3:6, 7:6 (10:6)). Их матч во время третьего сета прерывался из-за дождя и был возобновлен только спустя 4,5 часа.

«Думаю, после нескольких дней все к этому привыкли. Если честно, в перерыве мы просто играли в карты и пили чай», — сказала Аванесян в интервью на корте.

В четвертом круге Аванесян сыграет против итальянки Ясмин Паолини, которая победила Бьянку Андрееску из Канады в третьем круге Открытого чемпионата Франции (6:1, 3:6, 6:0).

Теннис
Ролан Гаррос
Элина Аванесян
0
Читайте также
Муж Липницкой служит на передовой в зоне СВО
Финал ЛЧ прервали из-за болельщиков в майках с надписью «Mellstroy»
Киеву запретят наносить удары западным оружием по России за пределами СВО. И вот почему
Старожук орал, его игроки бунтовали, Тула забивала в свои и Нижний выжил в РПЛ. Что произошло в матче «Арсенал» - «Пари НН»
Путин выразил соболезнования в связи со смертью депутата Госдумы Чилингарова
В НАТО допустили применение пятой статьи договора в случае кибератаки
Популярное видео
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Алексей Шевченко снова стал тренером
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Шипачев стал не нужен «Ак Барсу»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ролан Гаррос» 2024, женщины, результаты 1 июня: Мирра Андреева обыграла Стирнс, Аванесян победила Циньвэнь и другие

«Ролан Гаррос» 2024, мужчины, результаты 1 июня: Медведев победил Махача, Джокович — Музетти и другие

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости