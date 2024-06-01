Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

1 июня, 23:55

Андреева — о матче с Грачевой: «Мы тренируемся вместе уже около двух лет, поэтому я знаю, чего ожидать»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала победу над американкой Пэйтон Стирнс в матче третьего круга «Ролан Гаррос» (6:2, 6:1).

«Какая часть игры мне понравилась больше всего? Весь матч. Мне очень понравилось, как я сохраняла спокойствие и играла последовательно. Я особо не думала о счете», — приводит пресс-служба WTA слова Андреевой.

Также она поделилась ожиданиями от встречи против экс-россиянки Варвары Грачевой в четвертом круге. Спортсменки никогда не играли друг против друга в WTA-туре.

«Мы тренируемся вместе уже около двух лет, поэтому я знаю, чего ожидать. Она сейчас показывает отличный уровень. Я знаю, что это будет тяжело. Наверное, мы будем играть на каком-нибудь большом корте. Она француженка все-таки. Так что мне будет очень трудно — все будут болеть за нее. Но я очень рада этому матчу, потому что для меня это вызов», — добавила россиянка.

17-летняя Андреева стала самой молодой теннисисткой со времен Анны Курниковой в 1998 году, которая смогла выйти в четвертый раунд на всех трех покрытиях на турнирах «Большого шлема». В 2023 году российская теннисистка также доходила до четвертого круга на «Уимблдоне» (трава), а в 2024-м играла на этой стадии на Открытом чемпионате Австралии (хард).

Источник: https://www.wtatennis.com/news/4031838/andreeva-ends-stearns-seven-match-win-streak-to-reach-round-4-in-paris
Теннис
Ролан Гаррос
Варвара Грачева
Мирра Андреева
0
Читайте также
Начался судебный процесс по делу Александра Зверева
«Реал» обыграл «Боруссию» в финале Лиги чемпионов
Киеву запретят наносить удары западным оружием по России за пределами СВО. И вот почему
Карвахаль забил, Кобель не выручил, Кроос ушел. Что случилось в финале Лиги чемпионов «Боруссия» - «Реал»
Путин выразил соболезнования в связи со смертью депутата Госдумы Чилингарова
В НАТО допустили применение пятой статьи договора в случае кибератаки
Популярное видео
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Алексей Шевченко снова стал тренером
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Шипачев стал не нужен «Ак Барсу»
Материалы сюжета: «Ролан Гаррос» 2024, основные материалы: новости и обзоры, расписание и результаты матчей
Руне сыграет со Зверевым в четвертом круге «Ролан Гаррос»
«Ролан Гаррос» 2024, мужчины, результаты 1 июня: Медведев победил Махача, Джокович — Музетти и другие
«Ролан Гаррос» 2024, женщины, результаты 1 июня: Мирра Андреева обыграла Стирнс, Аванесян победила Циньвэнь и другие
Потапова против Свентек, матчи Алькараса, Синнера и Циципаса. Онлайн-трансляция дня «Ролан Гаррос»
Мирра Андреева, Медведев и Аванесян вышли в четвертый круг. Онлайн-трансляция дня «Ролан Гаррос»
Музетти признался, что хочет помочь Синнеру сместить Джоковича с первой строчки мирового рейтинга
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Руне сыграет со Зверевым в четвертом круге «Ролан Гаррос»

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости