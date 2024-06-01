Мирра Андреева повторила достижение Курниковой на Открытом чемпионате Франции

17-летняя россиянка Мирра Андреева стала самой молодой теннисисткой со времен Анны Курниковой в 1998 году, которая смогла выйти в четвертый раунд на всех трех покрытиях на турнирах «Большого шлема», сообщает Opta.

В субботу, 1 июня, Андреева разгромила американку Пэйтон Стирнс (6:2, 6:1) и впервые в карьере вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос».

В 2023 году российская теннисистка также доходила до четвертого круга на «Уимблдоне» (трава), а в 2024-м играла на этой стадии на Открытом чемпионате Австралии (хард).

Следующей соперницей российской спортсменки на «Ролан Гаррос» этого года будет уроженка Москвы Варвара Грачева, которая на данный момент представляет Францию.