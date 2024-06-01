«Ролан Гаррос» 2024, женщины, расписание и результаты 1 июня: Мирра Андреева против Стирнс, Аванесян — Циньвэнь и другие
В третьем круге Открытого чемпионата Франции 1 июня сыграют россиянки Элина Аванесян и Мирра Андреева. Также свои матчи проведут Елена Рыбакина и Арина Соболенко.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 53 478 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Варвара Грачева (Франция) — Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — 12.00 (мск)
Чжэн Циньвэнь (Китай) — Элина Аванесян (Россия) — 12.00
Элисе Мертенс (Бельгия) — Елена Рыбакина (Казахстан) — не ранее 13.00
Бьянка Андрееску (Канада) — Ясмин Паолини (Италия) — не ранее 13.30
Элина Свитолина (Украина) — Ана Богдан (Румыния) — не ранее 14.00
Паула Бадоса (Испания) — Арина Соболенко (Белоруссия) — не ранее 14.30
Мирра Андреева (Россия) — Пейтон Стирнс (США) — не ранее 15.00
Мэдисон Кис (США) — Эмма Наварро (США) — не ранее 15.30
Ролан Гаррос 2024: последние новости, расписание и обзоры матчей, результаты и статистика игр