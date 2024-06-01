Музетти признался, что хочет помочь Синнеру сместить Джоковича с первой строчки мирового рейтинга

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти заявил, что готов помочь соотечественнику Яннику Синнеру стать первой ракеткой мира.

Для этого нужно, чтобы нынешний лидер рейтинга АТР серб Новак Джокович не вышел в финал «Ролан Гаррос». В третьем круге турнира он сыграет против Музетти.

«В матче против Джоковича я также постараюсь помочь Синнеру, который борется за первую строчку рейтинга. Советую ему не возлагать на меня надежд. У него свой собственный путь, я думаю, он уже хорошо написан, но вдруг я смогу ему помочь, хотя бы немного. Патриотизм не помешает», — приводит Tennis-Infinity слова Музетти.

На данный момент Джокович с 9960 очками возглавляет рейтинг АТР. Синнер, у которого 8770 очков, располагается на второй позиции. При этом если серб выйдет в финал, но не возьмет титул, то у итальянца все равно будет шанс стать первой ракеткой мира — для этого ему нужно дойти до 1/2 финала турнира.