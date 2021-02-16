«Алания» попросила переименовать владикавказскую улицу Димитрова в проспект Карацева

Футбольная «Алания» в Twitter в шутку попросила администрацию Владикавказа переименовать в городе улицу Димитрова в проспект Карацева. Сегодня, 16 февраля, уроженец Владикавказа Аслан Карацев вышел в полуфинал Australian Open, победив болгарина Григора Димитрова — 2:6, 6:4, 6:1, 6:2.

«Требуем от администрации переименовать улицу Димитрова в проспект Карацева!» — говорится в Twitter «Алании».

Владикавказская улица Димитрова названа в честь болгарского коммунтиста Георгия Димитрова.