25 тысяч болельщиков на стадионе в Румынии поздравили Халеп с победой на Уимблдоне

Чемпионка Уимблдона-2019, румынка Симона Халеп представила выигранный трофей на "Национальном стадионе" Бухареста. В СМИ сообщается, что поддержать 27-летнюю спортсменку пришло 25 тысяч болельщиков.

В финальном матче седьмая ракетка мира в двух сетах взяла верх над семикратной обладательницей трофея Сереной Уильямс – 6:2, 6:2. Партия продолжалась менее часа. Для Халеп эта победа стала первой на Уимблдоне и второй – на турнирах "Большого шлема". В 2018 году она выиграла Roland Garros.

Халеп стала четвертой ракеткой мира