Свентек поделилась эмоциями после выхода в финал «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира Ига Свентек прокомментировала выход в финал «Ролан Гаррос».

«Это особенный момент, я очень взволнована. Я так благодарна, что нахожусь в этом месте, что я здорова и могу играть. Мне нравится здесь. С такой поддержкой легче выигрывать матчи. Я чувствовала это в каждом месте, где была в этом году, что, в общем-то, все еще удивительно для меня.

Я стараюсь относиться к каждому матчу одинаково, потому что если я буду понимать, что это один из самых важных матчей сезона, это будет меня напрягать. Выходя на корт, я слушаю музыку. Сегодня была группа Led Zeppelin. Это сильно меня заряжает», — приводит слова Свентек сайт «Ролан Гаррос».

В полуфинале турнира польская теннисистка обыграла россиянку Дарью Касаткину со счетом 6:2, 6:1.

Для Свентек это 34-я победа подряд. Она во второй раз в карьере вышла в финал «Ролан Гаррос».