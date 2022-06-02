Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 18:36

Свентек поделилась эмоциями после выхода в финал «Ролан Гаррос»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Первая ракетка мира Ига Свентек прокомментировала выход в финал «Ролан Гаррос».

«Это особенный момент, я очень взволнована. Я так благодарна, что нахожусь в этом месте, что я здорова и могу играть. Мне нравится здесь. С такой поддержкой легче выигрывать матчи. Я чувствовала это в каждом месте, где была в этом году, что, в общем-то, все еще удивительно для меня.

Я стараюсь относиться к каждому матчу одинаково, потому что если я буду понимать, что это один из самых важных матчей сезона, это будет меня напрягать. Выходя на корт, я слушаю музыку. Сегодня была группа Led Zeppelin. Это сильно меня заряжает», — приводит слова Свентек сайт «Ролан Гаррос».

В полуфинале турнира польская теннисистка обыграла россиянку Дарью Касаткину со счетом 6:2, 6:1.

Для Свентек это 34-я победа подряд. Она во второй раз в карьере вышла в финал «Ролан Гаррос».

Источник: https://www.rolandgarros.com/en-us/article/rg2022-swiatek-kasatkina-semi-final-report
Теннис
Roland Garros
Дарья Касаткина
Ига Свентек
0
Читайте также
Вегетарианская диета: влияние на организм
Наследница Шараповой влюблена в Надаля, но не против отношений с девушками. Кто такая Дарья Касаткина, едва не пробившаяся в финал «Ролан Гаррос»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дмитриева о полуфинале «Ролан Гарроса»: «Настолько велик авторитет Свентек, что Касаткина зажалась»

18-летняя Гауфф вышла в финал «Ролан Гаррос», где сыграет со Свентек
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости