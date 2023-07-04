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Сегодня, 22:21

Норри вышел во второй круг Уимблдона

Руслан Минаев
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Британец Кэмерон Норри вышел во второй круг Уимблдона. 13-я ракетка мира победил чеха Томаша Махача — 6:3, 4:6, 6:1, 6:4. Матч проходил на первом корте и длился 2 часа 33 минуты.

Во втором круге Норри встретится с победителем пары Кристофер Юбенкс (США) — Тиагу Монтейру (Бразилия).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Кэмерон Норри (Великобритания, 12) — Томаш Махач (Чехия, Q) — 6:3, 4:6, 6:1, 6:4

Уимблдон: новости, статьи, результаты матчей турнира

Источник: Сетка Уимблдона-2023
Теннис
Уимблдон
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