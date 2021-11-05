Самсонова обыграла Стивенс в первом полуфинальном матче Кубка Билли Джин Кинг
Россиянка Самсонова обыграла американку Стивенс в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг
14:35
Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла американку Слоан Стивенс в первом полуфинальном матче Кубка Билли Джин Кинг. Встреча закончилась со счетом 1:6, 6:4, 6:3.
Чехия
Кубок Билли Джин Кинг. Финальный турнир. Плей-офф
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Россия — США
Людмила Самсонова — Слоан Стивенс — 1:6, 6:4, 6:3
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