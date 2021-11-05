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Самсонова обыграла Стивенс в первом полуфинальном матче Кубка Билли Джин Кинг

Россиянка Самсонова обыграла американку Стивенс в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг
14:35
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Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла американку Слоан Стивенс в первом полуфинальном матче Кубка Билли Джин Кинг. Встреча закончилась со счетом 1:6, 6:4, 6:3.

Чехия

Кубок Билли Джин Кинг. Финальный турнир. Плей-офф

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Россия — США

Людмила Самсонова — Слоан Стивенс — 1:6, 6:4, 6:3

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Виктория Кравченко все материалы автора
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