Павлюченкова обыграла Линетт. Россия победила Польшу в матче Кубка федерации

Россиянка Анастасия Павлюченкова в двух сетах победила представительницу Польши Магду Линетт в матче Евро-африканской зоны Кубка федерации. В первой игре Наталья Вихлянцева также в двух сетах переиграла Игу Свентек (6:0, 6:2).
Таким образом, россиянки досрочно одержали победу над Польшей.
В парной встрече Маргарита Гаспарян и Дарья Касаткина сыграют с Магдаленой Фрех и Алицией Росольской.
После матча с Польшей россиянки сыграют с Данией. Победители подгрупп Евро-африканской зоны получат право провести стыковой матч за право участия во второй мировой группе.
Кубок Федерации. 1-я группа. Евро-африканская зона
Одиночный разряд
Зона A. Группа A
Россия - Польша - 2:0
Среда
Наталья Вихлянцева - Ига Свентек - 6:0, 6:2
Анастасия Павлюченкова - Магда Линетт - 6:4, 6:3