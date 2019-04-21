Мария Кириленко: "Как работалось в сборной? Вообще отлично"

​Тренер сборной России Мария Кириленко после победы над Италией в матче плей-офф Мировой группы II (4:0) рассказала о своем опыте работы в штабе команды Игоря Андреева.

– Вас можно поздравить с победным дебютом. Как чувствовали себя в роли тренера?

– Вообще отлично (смеется). Надеюсь, что принесла девчонкам хоть какой-то плюс.

– За счет чего, на ваш взгляд, удалось выиграть всухую?

– Девчонки молодцы, смогли справиться со своими эмоциями. И это самое главное.

– Как смотрите на свое будущее в сборной России?

– На будущее заглядывать не люблю. Посмотрим. Пусть все будет постепенно.

– Как ваша семья восприняла вашу занятость на этой неделе?

– Спокойно. Деток видела каждый день, поэтому все нормально.

– Как вам работалось со штабом сборной России и, в частности, с капитаном сборной России Игорем Андреевым?

– Да вообще отлично. Все очень дружные, веселые. Атмосфера у нас, считаю, была очень веселая и классная. Все девчонки молодые, все молодцы. У нас очень дружно проходила эта неделя.

– Как будете праздновать победу?

– Это надо с командой обсуждать. Все же завтра уже улетают, у них новая неделя, новые турниры. (Мария Никулашкина)