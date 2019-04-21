Коваль и Потапова выиграли у Эррани и Паолини в Кубке федерации

Россиянки Влада Коваль и Анастасия Потапова обыграли Сару Эррани и Ясмин Паолини в плей-офф за выход в Мировую группу II. Игра не имела турнирного значения, поскольку россиянки выиграли первые три игры и досрочно оформили выход в Мировую группу II.

Игра Анастасии Потаповой и Ясмин Паолини была отменена.

Кубок Федерации

Мировая группа II

Плей-офф

Россия - Италия - 4:0

Воскресенье

Влада Коваль/Анастасия Потапова - Сара Эррани/Ясмин Паолини - 4:6, 6:3, 10:71

Анастасия Павлюченкова - Мартина Тревизан - 6:4, 6:3

Суббота

Анастасия Потапова - Мартина Тревизан - 2:6, 6:3, 6:1

Анастасия Павлюченкова - Ясмин Паолини - 7:6, 7:6