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Казахстан отказался переносить отборочные матчи Кубка Федерации из Китая в Нур-Султан

13:52

Казахстан отклонил предложение Международной федерации тенниса о переносе отборочных матчей Кубка Федерации из города Дунгуан (КНР) в Нур-Султан, сообщает ТАСС.

Также Казахстан принял решение отменить проведение отборочного чемпионата Азии по водному поло в период с 12 по 16 февраля 2020 года для недопущения распространения коронавируса на территории республики.

По последним данным, новым вирусом заражены в Китае уже 5974 человека, из них 132 скончались. Случаи заболевания зарегистрированы во многих других странах.

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