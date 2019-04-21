Франция выиграла у Румынии и сыграет в финале Кубка федерации с Австралией

Сборная Франции выиграла у Румынии в полуфинале Кубка Федерации - 3:2. В решающем пятом матче Каролин Гарсия и Кристина Младенович одолели Симону Халеп и Монику Никулеску в трех сетах.

Соперницами сборной Франции станет Австралия, которая одолела Белоруссию также со счетом 3:2.

Кубок Федерации

Мировая группа

Полуфинал

Франция - Румыния - 3:2

Воскресенье

Каролин Гарсия/Кристина Младенович - Симона Халеп/Моника Никулеску - 5:7, 6:3, 6:4

Каролин Гарсия - Симона Халеп - 7:6, 3:6, 4:6

Полин Пармантье - Ирина-Камелия Бегу - 6:3, 2:6, 6:2

Суббота

Кристина Младенович - Симона Халеп - 3:6, 1:6

Каролин Гарсия - Михаэла Бузарнеску - 6:3, 6:3