Эшли Барти: "Играть за Австралию - честь и привилегия для меня"

Австралийка Эшли Барти рассказала, что для нее является огромной частью играть за национальную сборную. По ее словам, это лучшее чувство в мире.

– С самого начала я говорила, что возможность играть за Австралию для меня – честь и привилегия, – приводит Tennis World USA слова Барти. – Когда наш капитан (Алисия Молик) попросила меня сыграть трижды за неделю, я без раздумий согласилась, сказав, что сделаю все, что попросят. Игра за сборную – лучшее чувство в мире. Матчи за Австралию это то, что ты помнишь всю оставшуюся жизнь. Мы можешь провести миллион матчей в туре, но лучшие воспоминания остаются от игр Кубка Федерации.

Напомним, Барти выиграла две одиночные встречи и одну парную, что позволило Австралии выйти в 1/2 финала Мировой группы Кубка Федерации.