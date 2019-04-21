Анастасия Павлюченкова: "Победа в Кубке федерации - одна из моих целей на карьеру"

Анастасия Павлюченкова, которая принесла два очка сборной России в матче плей-офф Мировой группы II Кубка федерации с Италией, призналась, что ее мечта однажды выиграть этот командный турнир.

– Россия вернулась в Мировую группу II. Много ли значит для вас эта победа? Хотите ли вы вернуться в элиту? – вопрос Павлюченковой.

– Я, если честно, немного запуталась, где мы оказались. Мы ведь еще не в Мировой группе? Моя мечта – быть в Мировой группе. Мне кажется, наше место именно там, ведь мы так много выигрывали этот трофей в прошлом. Я сама только три раза была в финалах. Одна из целей в моей карьере однажды выиграть Кубок федерации. Это было бы просто потрясающе, и мы все хотим этого. Каждый раз мы играем именно для этого. (Мария Никулашкина)

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