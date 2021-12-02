Рублева лихорадит, Медведев хладнокровен в концовках. Как Россия пробилась в полуфинал Кубка Дэвиса

Скромные шведы доставили много проблем звездам российского тенниса, но все закончилось хорошо.

Кубок Дэвиса. Четвертьфинал

Федерация тенниса России — Швеция — 2:0

Андрей Рублев — Элиас Имер — 6:2, 5:7, 7:6

Даниил Медведев — Микаэль Имер — 6:4, 6:4

После тяжелейшей битвы с Испанией, которая длилась более пяти часов, российские теннисисты получили легкий жребий в четвертьфинале Кубка Дэвиса. Сборная Швеции — соперник, которого мы обязаны были проходить. Основные действующие лица этой сборной — братья Микаэль и Элиас Имеры, родившиеся в семье выходцев из Эфиопии. Более перспективным игроком называют младшего из братьев, 23-летнего Микаэля, в нынешнем году ставшего первым шведским финалистом турнира АТР со времен аж Робина Седерлинга. Ныне капитана сборной. Впрочем, и Имер-младший сейчас стоит в рейтинге в конце первой сотни, а его брат Элиас и вовсе 171-й. Но альтернативы им, по сути, нет. Ведь третий номер сборной Джонатан Мридха не входит даже в топ-500, а Андре Еранссон и 44-летний Роберт Линдстедт — чистые парники.

В группе шведы сначала легко разобрались со вторым составом сборной Канады, а затем уступили Казахстану. Элиас Имер обыграл находящегося в не лучшей форме Михаила Кукушкина, но равновесие восстановил Александр Бублик. Причем решающий третий сет у Микаэля Имера он выиграл со счетом 6:0. Затем казахстанцы забрали пару и вышли с первого места. А шведам, в отличие от тех же испанцев, повезло — они попали в число двух лучших команд, занявших вторые места.

Нервотрепка от Рублева

Капитаны не стали менять победные составы, и на стартовую игру ожидаемо вышли Андрей Рублев и Элиас Имер. Первая партия показала существенную разницу в классе между 5-й и 171-й ракеткой мира. Хотя Имер и заработал первый брейк-пойнт в матче. Однако Рублев сумел его отыграть, а затем взять четыре гейма подряд (6:2). Во второй партии Андрей сделал брейк при счете 3:3, а затем и закрепил успех на своей подаче (5:3). Казалось, что Рублев уложится в час и пойдет спокойно готовиться к полуфиналу. Но в Мадриде, да и вообще во второй части 2021 года, 24-летний москвич играет с перепадами.

Вот и с Имером россиянин позволил сопернику сделать обратный брейк, а затем и забрать вторую партию. Выглядело обескураживающее, но не суперсенсационно. На Кубке Дэвиса-2021 Андрей уже уступал сет эквадорцу Робрерто Киросу и проиграл сложный матч Фелисиано Лопесу.

После победы во второй партии Элиас получил импульс и заиграл в лучший теннис в своей жизни. Швед начал решающую партию с уверенного гейма на своей подаче, правда, затем у него начались проблемы. В седьмом и девятом геймах россиянин имел по три брейк-пойнта, но Имер всякий раз действовал выше всяких похвал в критические моменты и удерживал подачу. Так дело дошло до решающего тай-брейка, на котором более свежий Рублев все-таки выиграл матч (7:3) и принес России первое очко в четвертьфинале.

Несмотря на успех, Андрей был очень расстроен после матча.

— Мне было очень сложно, — сказал Рублев. — Я мог все закончить гораздо раньше, когда у меня были несложные мячи, но соперник поднял свою игру на другой уровень и заиграл очень здорово. А потом был третий сет, который я выиграл 7:6. Соглашусь, что моя игра на этом турнире не блещет. Но против меня выходят противники, которым нечего терять. Они играют в свое удовольствие. На мне лежит большая ответственность, потому что я понимаю, что должен выигрывать и приносить команде очко, а дальше все как клубок накапливается в одно целое, и становится очень тяжело.

Возможно, в полуфинале Андрей получит отдых. Все-таки в распоряжении Шамиля Тарпищева есть еще Аслан Карацев и Карен Хачанов.

На классе

Даниил Медведев, в отличие от своего партнера по команде, не стал откладывать дело в долгий ящик, хотя тоже помучился с Микаэлем Имером. Даниил сделал ранний брейк, повел 3:1, но затем упустил свое преимущество в первом сете (3:3). Младший Имер здорово действовал на приеме, показав, что в следующем году может заметно повысить свои позиции в рейтинге ATP. Правда, для равной борьбы со второй ракеткой мира этого оказалось недостаточно. Медведев хладнокровно забрал концовку первой партии, а затем и сделал брейк в первом же гейме второго сета.

Даниил повел 3:0, но расслабился и проиграл свою подачу (3:1). После этого Микаэл буквально вцепился в россиянина. Медведев не мог легко выиграть ни одного розыгрыша, не смог подать на матч с первого раза, но затем все-таки завершил дело в свою пользу.